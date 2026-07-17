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Piazza Affari: il FTSE Italia All-Share Financials scende verso 44.914 punti

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Piazza Affari: il FTSE Italia All-Share Financials scende verso 44.914 punti
Si abbattono le vendite sul FTSE Italia All-Share Financials, che continua la giornata a 45.085,1 punti, in forte calo dell'1,60%.
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