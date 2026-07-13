Poligrafici Printing: il CdA nomina Nicola Natali Amministratore Delegato

(Teleborsa) - Il Consiglio di amministrazione di Poligrafici Printing , riunitosi in data odierna, ha nominato il nuovo Consiglio di amministrazione per il triennio 2026-2028 e, ha, tra l’altro, nominato Nicola Natali Amministratore Delegato della Società ed ha provveduto ad assegnare al Presidente e all’Amministratore Delegato le deleghe operative.



Il Consiglio di amministrazione ha inoltre effettuato la valutazione annuale dell’indipendenza dell’amministratore Sergio Vitelli verificando la permanenza dei requisiti di indipendenza come dichiarati dall’Amministratore Indipendente in sede di accettazione dell’incarico in conformità ai criteri di significatività qualitativi e quantitativi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in data 24 aprile 2024.



Il Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea del 10 giugno scorso sulla base della lista presentata dal socio di maggioranza Monrif, risulta pertanto così composto: Andrea Riffeser Monti (Presidente), Nicola Natali (Amministratore Delegato), Bruno Riffeser Monti (Consigliere), Paolo Restelli (Consigliere), Sergio Vitelli (Amministratore Indipendente).



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

Condividi

```