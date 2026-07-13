Abitare In, Intermonte conferma outperform e stime ma taglia prezzo obiettivo a 4,4 euro

(Teleborsa) - Intermonte
conferma il rating Outperform su Abitare In
, limandone però il target price
da 5 a 4,4 euro
, valutazione che conserva un consistente upside potenziale del 56%
rispetto al prezzo di 2,82 euro.
Gli analisti, nel ricordare che la società ha firmato, lo scorso 9 giugno
, "un preliminare per la cessione a Techbau
del suo portafoglio di progetti residenziali per i quali sono in attesa le autorizzazioni edilizie", accolgono positivamente l'operazione
, considerandola "una mossa sensata
da parte del management per salvaguardare il valore accumulato negli anni e rafforzare sostanzialmente la posizione finanziaria del Gruppo".
"L'operazione consente una rapida monetizzazione di un portafoglio gravato da una significativa incertezza
sulle tempistiche di sviluppo, sterilizzando al contempo il rischio di un aumento di capitale che sarebbe stato necessario qualora più progetti avessero ottenuto le autorizzazioni contemporaneamente. Tuttavia, allo stesso tempo, la cessione riduce l'esposizione di Abitare In al mercato residenziale milanese
e il profilo di redditività a lungo termine dipenderà in parte dal successo con cui il Gruppo implementerà il suo modello di servizio meno intensivo in termini di capitale".
La riduzione del prezzo obiettivo
riflette invece "i 10 milioni di euro di costi legati alla struttura operativa
che saranno sostenuti da qui alla fine del 2027, nonché un livello di indebitamento della holding superiore
a quanto precedentemente ipotizzato".
In attesa della conclusione dell'operazione Techbau e di una maggiore chiarezza sulla futura strategia del Gruppo, Intermonte conferma le proprie stime su AbitareIn
.