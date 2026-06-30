Milano 15:14
51.555 +0,77%
Nasdaq 29-giu
29.775 0,00%
Dow Jones 29-giu
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Londra 15:14
10.551 +0,63%
Francoforte 15:14
24.903 +1,12%

Amsterdam: positiva la giornata per ArcelorMittal

Migliori e peggiori, In breve
Amsterdam: positiva la giornata per ArcelorMittal
Avanza il produttore di acciaio, che guadagna bene, con una variazione del 3,30%.
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