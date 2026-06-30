Amsterdam: positiva la giornata per ArcelorMittal
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di acciaio, in guadagno del 3,30% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di ArcelorMittal rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per ArcelorMittal, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 52,22 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 53,7 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 51,24.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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