Milano 17:35
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Amsterdam: rosso per ArcelorMittal

Migliori e peggiori, In breve
Amsterdam: rosso per ArcelorMittal
Seduta in ribasso per il produttore di acciaio, che mostra un decremento del 2,70%.
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