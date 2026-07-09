Milano 9:56
52.213 +0,76%
Nasdaq 8-lug
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Dow Jones 8-lug
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Londra 9:57
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Amsterdam: scambi al rialzo per ArcelorMittal

Migliori e peggiori, In breve
Amsterdam: scambi al rialzo per ArcelorMittal
Avanza il produttore di acciaio, che guadagna bene, con una variazione del 2,99%.
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