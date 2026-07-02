Milano 12:20
52.147 +1,05%
Nasdaq 1-lug
29.809 -1,54%
Dow Jones 1-lug
52.305 -0,03%
Londra 12:20
10.525 +0,44%
Francoforte 12:20
25.194 +0,61%

Amsterdam: in forte denaro ArcelorMittal

Migliori e peggiori, In breve
Amsterdam: in forte denaro ArcelorMittal
Seduta decisamente positiva per il produttore di acciaio, che tratta in rialzo del 3,92%.
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