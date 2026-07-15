Invito all'acquisto per Ameren

(Teleborsa) - Chiusura del 14 luglio

Ribasso composto e controllato per la società americana che produce e distribuisce energia elettrica , componente dell' S&P-500 , che archivia la sessione in flessione dello 0,42% sui valori precedenti, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.





Operatività odierna:

L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 113 USD, con stop loss posto a quota 66,25, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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