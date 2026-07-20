Milano 15:43
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Dow Jones 15:43
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Londra 15:43
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Borsa: Andamento laterale per Francoforte (-0,25%)

Il DAX prende il via a 24.769,15 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (-0,25%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice della Borsa di Francoforte, che riporta un cauto -0,25%, a quota 24.769,15 in apertura.
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