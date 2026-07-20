Milano 15:43
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Nasdaq 15:43
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Dow Jones 15:43
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Londra 15:43
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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (-0,18%)

Il FTSE MIB inizia gli scambi a 51.789,47 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (-0,18%)
Il Principale indice della Borsa di Milano tratta con un moderato -0,18%, a quota 51.789,47 in apertura.
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