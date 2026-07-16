Milano 9:38
52.243 -0,32%
Nasdaq 15-lug
29.503 -0,28%
Dow Jones 15-lug
52.659 +0,29%
Londra 9:38
10.460 -0,53%
24.895 -0,42%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (+0,09%)

Il FTSE MIB inizia gli scambi a 52.457,81 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (+0,09%)
Il Principale indice della Borsa di Milano tratta con un moderato +0,09%, a quota 52.457,81 in apertura.
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