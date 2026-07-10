Milano 10:33
52.602 +0,42%
Nasdaq 9-lug
29.727 0,00%
Dow Jones 9-lug
52.487 +0,27%
Londra 10:33
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Francoforte 10:33
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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (+0,1%)

Il FTSE MIB inizia gli scambi a 52.432,69 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (+0,1%)
Il Principale indice della Borsa di Milano tratta con un moderato +0,1%, a quota 52.432,69 in apertura.
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