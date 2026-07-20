Milano 20-lug
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Nasdaq 20-lug
28.604 +0,04%
Dow Jones 20-lug
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Londra 20-lug
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Francoforte 20-lug
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Borsa: Chiusura negativa per Londra, in ribasso dello 0,71%

Il FTSE 100 termina a 10.524,76 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura negativa per Londra, in ribasso dello 0,71%
Seduta in calo per Londra, che retrocede dello 0,71% e chiude a 10.524,76 punti.
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