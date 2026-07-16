Milano 17:35
52.374 -0,07%
Nasdaq 18:26
29.100 -1,36%
Dow Jones 18:26
52.612 -0,09%
Londra 17:35
10.572 +0,54%
Francoforte 17:35
24.915 -0,34%

Borsa: Modesto recupero per Londra, in aumento dello 0,54%

Il FTSE 100 termina le contrattazioni a 10.572,24 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Londra, in aumento dello 0,54%
Londra conclude in progresso dello 0,54%, archiviando la sessione a 10.572,24 punti.
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