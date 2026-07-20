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Borsa: Ottima performance per Hong Kong, in rialzo del 2,25%

L'Indice Hang Seng termina a 25.114,1 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ottima performance per Hong Kong, in rialzo del 2,25%
Brilla Hong Kong, in aumento del 2,25%, chiude a 25.114,1 punti.
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