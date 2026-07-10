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Borsa: Ottima performance per Hong Kong, in rialzo dell'1,89%

L'Indice Hang Seng termina a 24.483,99 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ottima performance per Hong Kong, in rialzo dell'1,89%
Brilla Hong Kong, in aumento dell'1,89%, chiude a 24.483,99 punti.
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