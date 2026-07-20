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Eurozona: giornata fiacca per l'EURO STOXX Retail

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Eurozona: giornata fiacca per l'EURO STOXX Retail
Si muove al ribasso il comparto vendite al dettaglio europeo, che perde lo 0,49%, scambiando a 957,68 punti.
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