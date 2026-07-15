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Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Retail

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Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Retail
Giornata negativa per il comparto vendite al dettaglio europeo, che continua la seduta a 952,07 punti, in calo dello 0,93%.
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