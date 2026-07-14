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L'EURO STOXX Retail scivola in fondo al mercato di Eurozona

In breve, Finanza, Indici settoriali
L'EURO STOXX Retail scivola in fondo al mercato di Eurozona
Il Comparto vendite al dettaglio europeo crolla del 2,06%, scendendo fino a 953,59 punti.
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