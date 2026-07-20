Wall Street mista. Nasdaq in rialzo con ripresa titoli chip

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street avvia la prima seduta della settimana con segni contrastanti. Intanto prosegue a pieno ritmo la stagione delle trimestrali con Tesla , IBM , Alphabet e Intel , tra le big tecnologiche più attese, mentre gli investitori restano cauti nel valutare se gli ingenti investimenti in intelligenza artificiale saranno in grado di generare risultati nei medio-lungo termine.



Sullo sfondo restano le questioni geopolitiche con il Comando Centrale USA che ha condotto la nona notte consecutiva di raid aerei contro obiettivi militari iraniani, mentre Teheran ha risposto con attacchi missilistici verso Giordania, Bahrein e Kuwait, aumentando il rischio di un allargamento regionale della crisi.



Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones mostra un guadagno frazionale dello 0,42%; sulla stessa linea, l' S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 7.505 punti. Buona la prestazione del Nasdaq 100 (+1,18%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l' S&P 100 (+0,65%).





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