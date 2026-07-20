Milano 15:54
51.788 -0,18%
Nasdaq 15:54
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Dow Jones 15:54
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Londra 15:54
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Francoforte 15:54
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Prezzi produzione Germania (YoY) in giugno

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Prezzi produzione Germania (YoY) in giugno
Germania, Prezzi produzione in giugno su base annuale (YoY) +1,8%, in calo rispetto al precedente +2,2%.

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