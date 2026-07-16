New York: i venditori si accaniscono su Lumentum Holdings
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici, che esibisce una perdita secca del 6,29% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lumentum Holdings, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Lumentum Holdings mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 691,8 USD con area di resistenza individuata a quota 727,8. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 678,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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