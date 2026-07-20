New York: su di giri Lumentum Holdings
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici, che mostra una salita bruciante dell'8,09% sui valori precedenti.
Il movimento di Lumentum Holdings, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell'S&P-500, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Lo scenario di breve periodo di Lumentum Holdings evidenzia un declino dei corsi verso area 770,9 USD con prima area di resistenza vista a 805,3. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 749,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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