New York: su di giri Lumentum Holdings

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici , che mostra una salita bruciante dell'8,09% sui valori precedenti.



Il movimento di Lumentum Holdings , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell' S&P-500 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo scenario di breve periodo di Lumentum Holdings evidenzia un declino dei corsi verso area 770,9 USD con prima area di resistenza vista a 805,3. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 749,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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