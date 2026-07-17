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Piazza Affari: in rally comparto utility in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: in rally comparto utility in Italia
Giornata brillante per il settore utility italiano, che avanza a 55.398,26 punti.
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