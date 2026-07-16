Milano 12:07
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Piazza Affari: calo per il comparto utility in Italia

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Piazza Affari: calo per il comparto utility in Italia
Il Settore utility italiano perde l'1,11%, continuando la seduta a 54.492,24 punti.
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