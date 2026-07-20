Piazza Affari prudente con le altre borse europee

(Teleborsa) - Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. Stabile a New York l' S&P-500 .



Il sentiment resta diviso tra gli sviluppi geopolitici, dopo che gli Stati Uniti hanno intensificato gli attacchi contro l'Iran durante il fine settimana, e l'attesa per le trimestrali che dovrebbero fornire nuovi spunti utili a valutare i riscontri degli investimenti in intelligenza artificiale.



Sul fronte macro, in Germania, i prezzi alla produzione hanno registrato a giugno variazioni in linea con le attese di -0,3% su mese (da +0,3% precedente) e di +1,8% su anno (da +2,2% precedente): la frenata è stata causata dalla forte flessione mensile dei carburanti e dell'olio da riscaldamento (l'energia ha segnato un calo complessivo di -1,8% su mese). Oggi, negli Stati Uniti, sarà diffuso il super-indice di giugno, per cui è prevista una diminuzione di -0,1% su mese.



Sessione debole per l' euro / dollaro USA , che scambia con un calo dello 0,30%. L' Oro è sostanzialmente stabile su 4.007,2 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 82,52 dollari per barile.



Invariato lo spread , che si posiziona a +82 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,96%.



Tra gli indici di Eurolandia nulla di fatto per Francoforte , che passa di mano sulla parità, sostanzialmente debole Londra , che registra una flessione dello 0,63%, e incolore Parigi , che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.



Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,05% sul FTSE MIB ; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share , che continua la seduta a 54.529 punti, sui livelli della vigilia.



In ribasso il FTSE Italia Mid Cap (-1,12%); con analoga direzione, in frazionale calo il FTSE Italia Star (-0,58%).



Tra i best performers di Milano, in evidenza Moncler (+2,80%), Amplifon (+2,47%), Saipem (+2,02%) e Nexi (+1,88%).



I più forti ribassi, tra i titoli che non staccano il dividendo, si verificano su Avio , che continua la seduta con -1,92%.



Scivola Telecom Italia , con un netto svantaggio dell'1,72%.



In rosso Azimut , che evidenzia un deciso ribasso dell'1,56%.



Si muove sotto la parità Buzzi , evidenziando un decremento dell'1,39%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Revo Insurance (+3,17%), BFF Bank (+1,98%), WIIT (+1,63%) e D'Amico (+1,58%).



Le peggiori performance, sempre tra quelli che non staccano la cedola, si registrano su MARR , che ottiene -4,38%.



Spicca la prestazione negativa di Philogen , che scende del 3,73%.



Ariston Holding scende del 2,85%.



Calo deciso per Interpump , che segna un -2,73%.

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