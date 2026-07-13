Piazza Affari in frazionale rialzo con l'Europa prudente

(Teleborsa) - Seduta all'insegna della prudenza per il Vecchio Continente con Piazza Affari in frazionale rialzo.



Persistono le preoccupazioni per un'escalation in Medio Oriente che stanno spingendo le quotazioni del petrolio e alimentando le aspettative di un aumento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve già a settembre.



In tale contesto di politica monetaria, cresce pertanto l'attesa per le testimonianze di Kevin Warsh, per la prima volta davanti al Congresso in qualità di presidente della banca centrale americana: l'audizione di domani presso la Commissione per i Servizi Finanziari della Camera, sarà preceduta dalla pubblicazione dei dati sui prezzi al consumo USA di giugno mentre, mercoledì, poco dopo la diffusione dei dati sui prezzi alla produzione, Warsh testimonierà davanti a una commissione del Senato.



Occhi, infine, sull'inizio della stagione delle trimestrali con gli operatori ancora intenti a valutare se gli ingenti investimenti in intelligenza artificiale siano in grado o meno di generare risultati nel medio-lungo periodo.



L' Euro / dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,22%. Scambia in retromarcia l' oro , che scivola a 4.071,3 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+1,99%), che raggiunge 72,83 dollari per barile.



Ottimo il livello dello spread , che scende fino a +73 punti base, con un calo di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,82%.



Tra gli indici di Eurolandia bilancio positivo per Francoforte , che vanta un progresso dello 0,32%, resta vicino alla parità Londra (-0,01%), e piatta Parigi , che tiene la parità.



Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB , che avanza a 52.756 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share , che arriva a 55.433 punti.



Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (+0,55%); sulla stessa tendenza, in denaro il FTSE Italia Star (+0,85%).



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Inwit (+3,50%), Moncler (+2,32%), Fineco (+2,01%) e Brunello Cucinelli (+1,92%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Saipem , che prosegue le contrattazioni a -1,29%.



Contrazione moderata per Nexi , che soffre un calo dell'1,19%.



Sottotono Leonardo che mostra una limatura dell'1,06%.



Deludente STMicroelectronics , che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, D'Amico (+3,57%), MFE B (+3,41%), Ariston Holding (+2,97%) e Banco Desio (+2,71%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Maire , che ottiene -1,32%.



Fiacca Piaggio , che mostra un piccolo decremento dello 0,77%.



Discesa modesta per Anima Holding , che cede un piccolo -0,56%.

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