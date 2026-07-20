Bruxelles approva aumento aiuti italiani alle imprese energivore: budget sale a 3,6 miliardi di euro

Foti: risultato importante per la competitività del nostro sistema produttivo.

(Teleborsa) - La Commissione Europea ha approvato, secondo le norme UE sugli aiuti di Stato, una modifica e un aumento di budget dello schema italiano che compensa le imprese energivore per i maggiori costi dell'energia elettrica derivanti dai costi del carbonio (i cosiddetti "costi indiretti delle emissioni") nell'ambito del sistema ETS europeo. Lo schema, originariamente approvato dalla Commissione nel luglio 2021, mira a ridurre il rischio che queste aziende trasferiscano le proprie attività in paesi extra-UE con politiche climatiche meno ambiziose, con conseguente aumento delle emissioni globali di gas serra.



Il regime modificato estenderà l'ammissibilità alle imprese attive in nuovi settori considerati a rischio di rilocalizzazione, secondo l'elenco contenuto nell'allegato delle linee guida ETS aggiornate. L'Italia ha inoltre notificato un aumento dell'intensità massima dell'aiuto dal 75% all'80% dei costi indiretti delle emissioni, limitatamente ai settori già coperti dallo schema. Il budget complessivo stimato del regime modificato salirà da 1,5 a 3,6 miliardi di euro, mentre il tetto massimo annuo passerà da 140 a 600 milioni di euro. La compensazione viene erogata attraverso un rimborso parziale dei costi indiretti sostenuti nell'anno precedente, con il pagamento finale previsto nel 2031.



La Commissione ha giudicato la misura conforme alle linee guida sugli aiuti di Stato in ambito ETS, ritenendola "ancora necessaria e appropriata" per sostenere le imprese energivore di fronte ai maggiori prezzi dell'elettricità ed evitarne la delocalizzazione, oltre che proporzionata, in quanto "limitata al minimo necessario" e con un impatto contenuto sulla concorrenza e sugli scambi nell'UE.



Commentando il via libera, il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti ha dichiarato: "Il via libera della Commissione europea all'aumento del regime italiano di aiuti per le imprese energivore rappresenta un risultato importante per la competitività del nostro sistema produttivo e conferma la bontà del lavoro portato avanti dal Governo Meloni, che da sempre chiede maggiore tutela e sostegno per le imprese". Foti ha aggiunto che l'approvazione rappresenta "solo un primo passo".



(Foto: Clayton Cardinalli su Unsplash)

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