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La Doria, Fitch conferma rating 'B+' con outlook stabile

Finanza, Rating
La Doria, Fitch conferma rating 'B+' con outlook stabile
(Teleborsa) - Fitch Ratings ha confermato il rating di default dell'emittente a lungo termine (IDR) di La Doria a 'B+' con outlook stabile. L'Agenzia ha inoltre confermato il rating delle obbligazioni senior garantite (SSN) di La Doria a 'BB-' con un Recovery Rating di 'RR3' a seguito dell'annuncio di un'emissione di nuove obbligazioni da 50 milioni di euro.

La società intende utilizzare i proventi per finanziare la recente acquisizione di Solana, che consideriamo neutrale ai fini del rating, data la sua redditività in crescita e la struttura di finanziamento prudente, con parametri di credito adeguati al rating.

I rating - scrive Fitch in una nota - riflettono la nicchia di mercato di La Doria e la sua clientela retail concentrata, bilanciate dalle consolidate relazioni con i clienti e da un'adeguata redditività operativa per un'azienda di trasformazione alimentare a marchio privato. Anche i moderati parametri di leva finanziaria e il flusso di cassa libero (FCF) positivo e costante supportano i rating, ha aggiunto l'Agenzia.
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