Vanguard, raccolta ETF ai massimi storici nel secondo trimestre

Il saldo raggiunge 132,5 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Nel secondo trimestre 2026, gli ETF domiciliati in Europa hanno dimostrato notevole regolarità nel ritmo di crescita della raccolta: gli afflussi sono stati pari a 42,2 miliardi di dollari ad aprile, a 44,3 miliardi a maggio e a 46,1 miliardi a giugno. Il saldo trimestrale si è attestato pertanto a 132,5 miliardi di dollari, segnando un nuovo massimo storico che batte il record 125,0 miliardi registrato nel trimestre precedente.



La raccolta nel trimestre - ha osservato David Hsu, Head of Index Equity and ETF Product Specialism di Vanguard Europe - ha giovato del "sentiment di propensione al rischio, migliorato con l’allentarsi delle tensioni geopolitiche e la discesa dei prezzi del petrolio, nonché del rinnovato ottimismo sulla crescita trainata dall’IA che ha accresciuto le aspettative sugli utili societari e spinto al rialzo l’azionario dei mercati sviluppati".



A giugno gli afflussi negli ETF azionari sono stati pari a 36,0 miliardi di dollari con un nuovo record di raccolta mensile a quota 26,4 miliardi di dollari per la categoria core e validi risultati anche per gli smart beta e i sostenibili mentre a livello geografico le esposizioni che più hanno attratto i flussi degli investitori sono state quelle a Stati Uniti, mercati globali e mercati sviluppati.



Nel comparto obbligazionario la raccolta degli ETF si è attestata a 9,9 miliardi di dollari a giugno, in rallentamento rispetto ai 15,6 miliardi di dollari di maggio ma in linea con la media mensile del 2026. Nel mese in esame i flussi si sono indirizzati soprattutto verso i governativi che hanno messo a segno un saldo pari a 3,1 miliardi di dollari ma si sono registrati solidi afflussi anche negli high yield e negli obbligazionari societari mentre a livello di area geografica gli investitori hanno prediletto le esposizioni all’Area Euro, agli Stati Uniti e ai mercati globali.



Anche i prodotti che investono in materie prime e gli ETF alternativi hanno messo a segno raccolta positiva a giugno mentre i multi-asset hanno registrato modesti deflussi.



Nella prima metà del 2026 gli ETF domiciliati in Europa hanno registrato un ritmo record di raccolta, con un saldo da inizio anno che si attesta a 257,5 miliardi di dollari contro 163,0 miliardi nello stesso periodo dello scorso anno.

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