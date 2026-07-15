BlackRock oltre le attese nel secondo trimestre, AUM sopra i 15.300 miliardi di dollari

Fink: buyback 2026 alzato a 2 miliardi di dollari.

(Teleborsa) - BlackRock ha riportato i risultati finanziari del secondo trimestre 2026, superando le attese di Wall Street sull'utile grazie al rally dei mercati azionari, che ha sostenuto il valore degli asset dei clienti, e a un forte afflusso di capitali verso i propri ETF. Il titolo è salito del 6% nel premarket. Su base rettificata, l'utile per azione si è attestato a 13,91 dollari, superando le stime di consenso di 12,59 dollari raccolte da LSEG.



Gli asset in gestione hanno raggiunto un record di 15.340 miliardi di dollari, in crescita dai 12.530 miliardi di un anno prima e dai 13.890 miliardi del primo trimestre. La performance riflette anche l'andamento dei mercati azionari USA, con l'S&P 500 che ha guadagnato il 15% nel trimestre, la miglior performance trimestrale dal 2020, sostenuta dall'ottimismo sugli utili societari nonostante la volatilità legata al conflitto in Medio Oriente.



Il gruppo ha raccolto 192 miliardi di dollari di afflussi netti nel trimestre, trainati dalla forza del franchise ETF iShares, contro i 68 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso e i 130 miliardi del primo trimestre. I prodotti azionari hanno rappresentato 71,6 miliardi di dollari di flussi netti, quelli obbligazionari 92 miliardi. La società ha inoltre alzato i riacquisti di azioni proprie pianificati per il 2026 a 2 miliardi di dollari, dai precedenti 1,8 miliardi.



I ricavi sono cresciuti del 31% su base annua, riflettendo l'effetto positivo dei mercati, la crescita organica delle commissioni base, i proventi legati alla transazione HPS, commissioni di performance più elevate e maggiori ricavi da servizi tecnologici e abbonamenti, questi ultimi in crescita del 13% grazie allo slancio di Aladdin® e delle soluzioni multi-prodotto. L'utile operativo è salito del 42% su base annua (39% rettificato), mentre il margine operativo rettificato ha raggiunto il 45,9%, il livello più alto in quasi cinque anni.



"I fondamentali di mercato sono solidi e ben sostenuti, con margini più elevati e uno slancio degli utili catalizzato dalla nuova tecnologia. La scala e la profondità delle nostre relazioni con i clienti a livello globale non sono mai state maggiori", ha dichiarato il CEO Larry Fink. "La nostra convinzione sulla crescita futura di BlackRock ci ha portato ad aumentare il livello pianificato di riacquisti azionari per il 2026 a 2 miliardi di dollari", ha inoltre annunciato Fink.

Condividi

```