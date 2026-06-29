ETF, i big sull'S&P 500 dominano per afflussi nel 2026. Stupisce il Roundhill Memory

L'analisi di LSEG Lipper

(Teleborsa) - 11 dei 12 ETF con più afflussi al mondo nel 2026 sono domiciliati negli Stati Uniti, mentre uno è domiciliato in Irlanda (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF). È quanto emerge da un'analisi di LSEG Lipper, con dati al 31 maggio, secondo cui l'ETF con più afflussi quest'anno dell'Asia (Taiwan) si è classificato al quattordicesimo posto a livello globale.



L'aspetto più sorprendente di questi afflussi netti stimati nei primi cinque mesi del 2026 è che tutti questi 12 ETF hanno registrato afflussi stimati superiori a 10 miliardi di dollari. Complessivamente, questi 12 ETF hanno registrato afflussi netti stimati per ben 254,2 miliardi di dollari.



L'ETF con più afflussi è stato il Vanguard S&P 500 ETF (VOO) con afflussi netti stimati di 62,4 miliardi di dollari. Seguono lo State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPY) (+36,7 miliardi di dollari) e il Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF (+24,4 miliardi di dollari). Il divario tra i vari ETF si riduce notevolmente scendendo nella classifica.



Per quanto riguarda l'elevato livello di afflussi, il report afferma è stato sorprendente vedere l'ETF Roundhill Memory (+12,3 miliardi di dollari) in questa lista, dato che questo ETF è stato lanciato il 1° aprile 2026. Pertanto, è entrato in classifica nonostante abbia tre mesi in meno per raccogliere afflussi rispetto agli altri 10 ETF presenti nella lista. Si tratta di un ETF a gestione attiva che offre un'esposizione mirata al settore globale delle memorie e dei sistemi di archiviazione. Il secondo ETF che non era disponibile per l'intero periodo di cinque mesi è il ProShares GENIUS Money Market ETF (+22 miliardi di dollari).



"Questi due ETF dimostrano che i nuovi prodotti sono ancora in grado di raccogliere quantità significative di denaro, anche se il settore degli ETF statunitensi è altamente concentrato in termini di patrimonio gestito e flussi netti stimati - si legge nell'analisi - Ovviamente lo stesso vale per il settore globale degli ETF. Detto questo, il settore globale degli ETF mostra in generale una maggiore diversificazione a vari livelli per quanto riguarda la concentrazione del patrimonio gestito e i flussi netti stimati".

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