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Volvo, vendite +7% a livello organico e sale la redditività nel secondo trimestre 2026

Finanza
Volvo, vendite +7% a livello organico e sale la redditività nel secondo trimestre 2026
(Teleborsa) - Volvo ha archiviato il secondo trimestre 2026 con vendite nette aumentate del 3% a 126,3 miliardi di corone svedesi, per una crescita organica del 7%.

L'utile operativo rettificato si è attestato a 14,8 miliardi di SEK (13,5 miliardi nel secondo trimestre 2025), corrispondente a un margine operativo rettificato dell'11,7% (11% nel pari periodo 2025), "un progresso che dimostra la nostra capacità di conseguire buoni risultati economici durante tutto il ciclo economico", afferma Martin Lundstedt, presidente e CEO.

L'utile operativo reported è stato pari a 13,5 miliardi (circa 10 miliardi nel secondo trimestre 2025), corrispondente a un margine del 10,7% (8,1% nel secondo trimestre 2025). Rispetto al secondo trimestre 2025, le fluttuazioni valutarie hanno avuto un effetto positivo sul dato per 491 milioni di corone svedesi.

L'utile per azione è stato pari a 5,10 corone rispetto ai 3,64 del corrispondente periodo precedente.
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