Attese positive per Richemont
(Teleborsa) - Chiusura del 20 luglio
Seduta positiva per la holding del lusso, tra i componenti dell'indice Swiss Market, che avanza bene e porta a casa un +1,31%.
Operatività odierna:
Le azioni di Richemont, su questi prezzi fissati a 196,8 CHF, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 189,5 M,Franco Svizzero, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```