Attese positive per Richemont

(Teleborsa) - Chiusura del 20 luglio

Seduta positiva per la holding del lusso , tra i componenti dell' indice Swiss Market , che avanza bene e porta a casa un +1,31%.





Operatività odierna:

Le azioni di Richemont , su questi prezzi fissati a 196,8 CHF, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 189,5 M,Franco Svizzero, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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