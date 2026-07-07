Carburanti, prezzo benzina e diesel ancora in crescita sulla rete

(Teleborsa) - Continua a lievitare il costo dei carburanti alla pompa. Secondo l'ultimo Osservatorio prezzi del Mimit, in data odierna - martedì 7 luglio 2026 - il prezzo medio in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,852 euro/l per la benzina e 1,935 euro/l per il gasolio., in rialzo rispetto a 1,844 euro/l e 1,925 euro/l rispettivamente rilevati lunedì.



Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,940 euro/l per la benzina e 2,012 euro/l per il gasolio, da 1,938 euro/l e 2,008 euro/l rispettivamente di ieri.









(Foto: bizoon | 123RF)

Condividi

```