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Borsa: Punta al rialzo il Dow Jones, in aumento dello 0,84% alle 19:30

Il Dow Jones tratta a 52.275,55 punti

In breve, Finanza
Borsa: Punta al rialzo il Dow Jones, in aumento dello 0,84% alle 19:30
L'indice dei titoli più importanti USA lievita dello 0,84% alle 19:30 e scambia in utile a 52.275,55 punti.
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