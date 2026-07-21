Dimon (JPMorgan): investitori sottovalutano i rischi che gravano sull'economia globale

Espressa cautela sull'intelligenza artificiale

(Teleborsa) - L'amministratore delegato di JPMorgan Chase , Jamie Dimon, ha dichiarato che gli investitori stanno sottovalutando i rischi che gravano sull'economia globale e che non acquisterebbe né azioni né titoli del Tesoro statunitensi a lunga scadenza ai prezzi attuali.



In un'intervista alla CNBC, pubblicata lunedì sera, Dimon ha affermato che i mercati non stanno tenendo pienamente conto di una crescente lista di minacce geopolitiche e fiscali. In proposito, il manager ha citato le guerre in Ucraina e in Medio Oriente, le tensioni tra Stati Uniti e Cina e l'aumento della spesa militare in un periodo di crescente deficit pubblico.



Alla domanda se i mercati stiano sottovalutando la possibilità di uno shock importante, Dimon ha risposto che è difficile sapere con precisione quali rischi siano già riflessi nei prezzi degli asset.



I persistenti deficit di bilancio degli Stati Uniti finiranno per costringere a fare i conti con la realtà, spingendo potenzialmente i tassi d'interesse al rialzo, ha aggiunto Dimon.



"A mio avviso, diventerà un problema", ha dichiarato, prevedendo tassi d'interesse più elevati poiché i cosiddetti "vigilantes" obbligazionari richiederanno una maggiore remunerazione per finanziare il debito pubblico.



Anche se l'inflazione dovesse tornare all'obiettivo del 2% fissato dalla Federal Reserve, "il rendimento dei titoli decennali dovrebbe probabilmente attestarsi tra il 4% e il 4,5%", ha affermato, aggiungendo di vedere poche prospettive di rialzo per i prezzi dei titoli del Tesoro.



Dimon ha inoltre adottato un tono misurato sull'intelligenza artificiale, paragonando l'attuale boom degli investimenti ai primi tempi di Internet e sottolineando che durante quel boom i grandi protagonisti iniziali, come Yahoo e Netscape, sono scomparsi, mentre i vincitori finali, come Google ( Alphabet ) e Facebook ( Meta Platforms ), sono emersi solo in seguito.

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