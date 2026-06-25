JPMorgan nomina Doug Petno e Troy Rohrbaugh co-presidenti

(Teleborsa) - JPMorgan Chase , colosso bancario statunitense, ha annunciato che Doug Petno e Troy Rohrbaugh, Co-CEO della Commercial & Investment Bank (CIB), sono stati nominati Co-Presidenti della società, con effetto immediato. Oltre ai loro nuovi ruoli, Petno diventerà CEO unico della CIB e Rohrbaugh CEO della Consumer and Community Banking (CCB).



Le promozioni "rientrano nel processo di pianificazione della successione in corso da parte del board, volto a garantire una leadership eccezionale e continuativa ai massimi livelli aziendali", si legge in una nota, anche se potrebbero essere lette come l'avvicinarsi di una successione al ruolo di CEO ricoperto da 20 anni da Jamie Dimon.



"I cambiamenti annunciati oggi rappresentano un passo importante nel ponderato processo del nostro board in materia di pianificazione della successione e sviluppo dei nostri leader di punta - ha dichiarato Dimon - Siamo fortunati ad avere un gruppo eccezionale di dirigenti senior, non solo a livello del nostro Comitato Operativo, ma in tutta l'organizzazione, e non sono mai stato così entusiasta del futuro di JPMorganChase".



"La decisione di promuovere Doug e Troy a Co-Presidenti e responsabili delle due maggiori divisioni aziendali riflette la fiducia del board nelle loro straordinarie capacità di leadership, nelle loro performance aziendali, nelle loro relazioni, nella loro esperienza e nel loro impegno a fare sempre la cosa giusta", ha aggiunto.



Marianne Lake, attualmente CEO della CCB, ha deciso di ritirarsi dall'azienda dopo oltre 25 anni di servizio. Gli altri ruoli dirigenziali, tra cui quelli di Mary Erdoes, CEO di Asset & Wealth Management, e Jennifer Piepszak, Chief Operating Officer, rimangono invariati.

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