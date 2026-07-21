Francoforte: performance negativa per Hannover Rueck

(Teleborsa) - Sottotono la principale compagnia di riassicurazioni al mondo , che passa di mano con un calo del 2,05%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Hannover Rueck rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di breve periodo del colosso delle assicurazioni mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 252,1 Euro. Rischio di discesa fino a 246,3 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 257,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```