Francoforte: scambi in positivo per Aurubis

(Teleborsa) - Avanza il produttore tedesco di rame , che guadagna bene, con una variazione del 2,51%.



La tendenza ad una settimana di Aurubis è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 166,7 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 168,4. Il peggioramento della big europea del rame è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 166.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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