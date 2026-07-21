Germania, l'indice ZEW migliora più delle attese a luglio

(Teleborsa) - Migliora più delle attese l'indice ZEW tedesco a luglio 2026. L'indice anticipatore è salito infatti a 26,3 punti dai 10,5 punti di giugno. Il dato, elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, è migliore delle attese degli analisti che stimavano un aumento fino a 15,1 punti.



Salgono anche le aspettative sulle condizioni attuali che si portano a -77,6 punti da -81 punti, risultando migliori delle attese (-77,8 punti).



Migliora anche l'indicatore relativo alla Zona Euro, che si è portato a 23,4 punti da 9,5 punti (meglio degli 11,2 del consensus).



(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))

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