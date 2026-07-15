USA, Empire State Index luglio migliora più delle attese a 15,6 punti

(Teleborsa) - Migliora nettamente l'indice manifatturiero Empire State di New York. L'indicatore, nel mese di luglio 2026, si è portato a +15,6 punti dai +5,7 punti di giugno. Il dato è anche superiore alle stime degli analisti che erano per una salita più contenuta a +9,3 punti.



L'indice misura le condizioni del settore manifatturiero nel distretto di New York. Si ricorda che un livello del dato superiore/inferiore allo 0 indica che la maggior parte delle compagnie riportano miglioramenti/peggioramenti delle condizioni.



Fra le varie componenti dell'indice, quella sui nuovi ordini è salita a +22,2 punti da +3,5, mentre quella sulle consegne sale a 24,4 punti da 8,6 punti. Quella sulle scorte si porta a 4 punti (da 0).



(Foto: Thomas Habr su Unsplash)

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