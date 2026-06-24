Milano 12:47
51.806 -0,42%
Nasdaq 23-giu
29.347 0,00%
Dow Jones 23-giu
51.667 -0,09%
Londra 12:48
10.437 +0,08%
Francoforte 12:48
24.661 -0,93%

Indice IFO Germania in giugno

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Indice IFO Germania in giugno
Germania, Indice IFO in giugno pari a 85,6 punti, in aumento rispetto al precedente 85 punti (in linea con le stime degli analisti).
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