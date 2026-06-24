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Indice IFO Germania in giugno
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24 giugno 2026 - 10.15
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Indice IFO in giugno pari a 85,6 punti
, in aumento rispetto al precedente 85 punti (in linea con le stime degli analisti).
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