Giliberti Triscornia rafforza il banking e restructuring: entra Maura Magioncalda

(Teleborsa) - Giliberti Triscornia e Associati accelera il proprio percorso di crescita con l’ingresso di Maura Magioncalda, tra i professionisti di riferimento nel banking e nel debt restructuring, alla guida di un team di undici professionisti.



L’operazione rappresenta un passaggio strategico nell’evoluzione della boutique milanese, che amplia la propria piattaforma Finance affiancando alle consolidate competenze in M&A e private equity un’offerta ancora più articolata nel banking e nel debt restructuring.



Alla guida del team in Giliberti Triscornia, Magioncalda lavorerà insieme alle socie Alessandra De Cantellis, specializzata in debt restructuring, Consuelo Citterio, esperta in finanziamenti bancari e private debt e, tra gli altri, Michele Parlangeli (Senior Counsel), Giuseppe Smerlo ed Enrico Morolli (Counsel).



L’operazione consente a Giliberti Triscornia di sviluppare ulteriormente una piattaforma dedicata al debito, integrandola con le aree che storicamente caratterizzano lo studio – in particolare private equity, contenzioso e ristrutturazioni – e rafforzando la capacità di assistere i clienti lungo l’intero ciclo delle operazioni di investimento, finanziamento e gestione delle situazioni complesse.

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