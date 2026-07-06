Intesa Sanpaolo Private Banking al fianco della Maratona dles Dolomites

per il tredicesimo anno consecutivo

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo Private Banking sostiene anche quest’anno la Maratona dles Dolomites – Enel, in programma domenica 5 luglio, confermando per il tredicesimo anno consecutivo la propria presenza al fianco della manifestazione in qualità di Gold Partner.





Il tema scelto per questa edizione è “Pax”, intesa come relazione, ascolto, fiducia e rispetto reciproco: valori che trovano nella Maratona una rappresentazione concreta attraverso la condivisione della passione sportiva, l’incontro tra persone e culture diverse e il profondo legame con il territorio.



Cristiana Fiorini, Direttore Generale di Intesa Sanpaolo Private Banking, ha dichiarato: “Essere al fianco della Maratona dles Dolomites per il tredicesimo anno consecutivo rappresenta per noi motivo di grande orgoglio. Questa manifestazione esprime valori nei quali ci riconosciamo profondamente: impegno, visione di lungo periodo, attenzione alle persone e capacità di costruire relazioni fondate sulla fiducia. Il tema di quest’anno, Pax, richiama l’importanza dell’ascolto e del rispetto reciproco, principi che guidano anche il nostro modo di accompagnare i clienti nella gestione e nella valorizzazione del patrimonio, in tutte le sue dimensioni e nel tempo”.



La partnership con la Maratona dles Dolomites conferma l’attenzione di Intesa Sanpaolo Private Banking verso iniziative capaci di unire sport, territorio, sostenibilità e comunità, valorizzando esperienze che promuovono partecipazione, inclusione e cultura del benessere.



La 39ª edizione - che si conferma tra gli appuntamenti più iconici del ciclismo amatoriale internazionale. L’edizione9edrà al via 8.000 ciclisti, selezionati tra oltre 32.400 richieste di partecipazione, con una presenza equamente distribuita tra Italia ed estero - prevede tre percorsi ormai entrati nella storia della manifestazione: la Maratona da 138 km e 4.230 metri di dislivello, il Medio da 106 km e 3.130 metri di dislivello e il Sellaronda da 55 km e 1.780 metri di dislivello. Per un’intera giornata le strade dei passi dolomitici saranno chiuse al traffico motorizzato e restituite ai ciclisti, offrendo un’esperienza unica tra sport, natura e paesaggio.





Giunta alla 39ª edizione, la Maratona dles Dolomites

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