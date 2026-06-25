Epipoli (Investcorp) acquisisce ICTlabs e si rafforza nel marketing promozionale e incentive

(Teleborsa) - Epipoli, azienda italiana attiva nei pagamenti alternativi e partecipata da Investcorp, ha annunciato l'acquisizione della maggioranza di ICTlabs, azienda specializzata in campagne promozionali e programmi di incentivazione B2C e B2B.



Fondata nel 2006, ICTlabs vanta oltre 100 professionisti con sedi a Milano e Terni. Con un fatturato 2025 di circa 37,5 milioni di euro, ICTlabs, con il brand ICT Promotions, è un punto di riferimento nel marketing promozionale multicanale (Mobile e Web), collaborando con importanti agenzie e brand di primo piano nei settori dei beni di largo consumo, pharma, automotive e finance.



L'operazione segna una tappa strategica nel percorso di sviluppo di Epipoli, che ha chiuso il 2025 con 524 milioni di euro di transato in crescita dell'11% rispetto al 2024.



"Questa acquisizione rafforza la nostra leadership nel mercato europeo dei servizi di engagement, reward e incentive permettendoci di offrire nuove soluzioni di marketing integrate e innovative ad elevato valore aggiunto per i clienti", ha detto Gaetano Giannetto, CEO e fondatore di Epipoli.

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