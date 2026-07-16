Milano 16:28
52.075 -0,64%
Nasdaq 16:28
29.276 -0,77%
Dow Jones 16:28
52.735 +0,15%
Londra 16:28
10.518 +0,02%
Francoforte 16:28
24.794 -0,82%

Indice NAHB USA in luglio

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Indice NAHB USA in luglio
USA, Indice NAHB in luglio pari a 34 punti, in calo rispetto al precedente 36 punti (la previsione era 35 punti).
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