Milano 17:35
52.959 +0,27%
Nasdaq 21:34
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Dow Jones 21:34
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Londra 17:35
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Francoforte 17:36
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Indice Sentix Unione Europea in luglio

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Indice Sentix Unione Europea in luglio
Unione Europea, Indice Sentix in luglio pari a -3,1 punti, in aumento rispetto al precedente -13,4 punti (la previsione era -14,5 punti).

(Foto: © andreykuzmin / 123RF)
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