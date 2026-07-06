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Indice Sentix Unione Europea in luglio
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06 luglio 2026 - 10.35
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Indice Sentix in luglio pari a -3,1 punti
, in aumento rispetto al precedente -13,4 punti (la previsione era -14,5 punti).
(Foto: © andreykuzmin / 123RF)
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