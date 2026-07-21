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Limature per l'indice del settore chimico (-0,50%), seduta moderatamente negativa per Aquafil

Finanza, Indici settoriali
Limature per l'indice del settore chimico (-0,50%), seduta moderatamente negativa per Aquafil
(Teleborsa) - Registra una modesta discesa il comparto chimico italiano, mentre il settore Chimico europeo consolida i prezzi della vigilia.

Il FTSE Italia Chemicals ha chiuso a quota 60.048,6, in calo dello 0,50% rispetto alla chiusura precedente, con l'indice EURO STOXX Chemicals che vale 1.557, dopo aver iniziato gli scambi a 1.555.

Tra le azioni del Ftse SmallCap, performance infelice per Aquafil, che chiude la giornata del 21 luglio con una variazione percentuale negativa dell'1,29% rispetto alla seduta precedente.


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